В МИД прокомментировали призыв премьера Саксонии смириться с потерей территорий

Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

В МИД Украины ответили на заявление премьера Саксонии Михаэля Кречмера о территориальных уступках России. По словам спикера министерства Олега Николенко, это приведет к большей агрессии РФ, которая несомненно выйдет за пределы Украины.

Об этом Олег Николенко написал в Facebook.

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Николенко подчеркнул, что если Украина смирится с временной потерей территорий, то российские оккупанты станут ближе к Германии и Саксонии. По его словам, диктатору РФ Владимиру Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом.

Представитель МИД отметил, что мир в Европе возможен только через поражение Москвы.

"Призываем немецкого политика посмотреть правде в глаза: сначала канцлер Ангела Меркель, а затем с канцлером Олафом Шольцом прилагали огромные политические усилия, чтобы убедить Путина остановить войну. Это не помогло. Как и не помогут любые другие уступки. Его цель — уничтожение Украины и дестабилизация всей Европы", — подчеркнул Николенко.

По его словам, единственным "разворотом" в политике Германии по отношению к России может стать еще большая поддержка Украины.

Пост Николенко. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Украине необходимо смириться с оккупацией территорий. Это якобы поможет установить "перемирие" с Россией.

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