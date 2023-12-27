У МЗС прокоментували заклик прем'єра Саксонії змиритися з втратою територій

Речник МЗС України Олег Ніколенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

У МЗС України відповіли на заяву прем'єра Саксонії Міхаеля Кречмера щодо територіальних поступок Росії. За словами речника міністерства Олега Ніколенка, це призведе до більшої агресії РФ, яка, безсумнівно, вийде за межі України.

Про це Олег Ніколенко написав у Facebook.

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Ніколенко наголосив, якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, то російські окупанти стануть ближчими до Німеччини і Саксонії. За його словами, диктатору РФ Володимиру Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом.

Речник МЗС зазначив, що мир в Європі можливий лише через поразку Москви.

"Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом із канцлером Олафом Шольцом докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло. Як і не допоможуть будь-які інші поступки. Його мета — знищення України та дестабілізація всієї Європи", — наголосив Ніколенко.

За його словами, єдиним "розворотом" у політиці Німеччини щодо Росії може стати ще більша підтримка України.

Допис Ніколенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем’єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер заявив, що Україні необхідно змиритися з окупацією територій. Це нібито допоможе встановити "перемир'я" з Росією.

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