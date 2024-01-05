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В Непале не выдают разрешения на работу в РФ — какая причина

5 января 2024 16:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Непале не выдают разрешения на работу в РФ — какая причина
Непальские солдаты. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Непале директор департамента по трудоустройству за рубежом Кабирадж Упрети заявил о прекращении выдачи гражданам разрешений на работу в России и Украине. Это произошло после того, как 10 непальских солдат погибли во время службы в русской армии.

Об этом пишет Reuters.

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По словам Упрети, решение о временном прекращении выдачи разрешений на трудоустройство для России и Украины направлено "на минимизацию человеческих жертв и действовать до дальнейших распоряжений".

Как известно, трудовые мигранты из Непала должны получить от правительства разрешение на работу за границей, которое дает им право на государственную поддержку в случае чрезвычайных ситуаций или компенсацию их семей в случае смерти.

Так, за последние два года более 800 непальцев получили разрешения на невоенную работу в России. По оценкам правительства, до 200 граждан страны служат в российской армии, а около 100 непальцев считаются пропавшими без вести.

Непал попросил Россию не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно отправить всех солдат обратно в Непал и выплатить компенсацию семьям погибших.

Напомним, что россияне готовят экспедицию в Африку для поиска новых наемников. Их они намерены использовать на войне против Украины.

Также мы писали, что в российском Санкт-Петербурге полиция в новогоднюю ночь совершила тысячи задержаний мигрантов из Центральной Азии. Силовики собирали людей, чтобы отправить их на войну против Украины.

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