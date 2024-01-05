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У Непалі не видають дозволи на роботу в РФ — яка причина

5 січня 2024 16:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Непалі не видають дозволи на роботу в РФ — яка причина
Непальські солдати. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Непалі директор департаменту з питань працевлаштування за кордоном Кабірадж Упреті заявив про припинення видачі громадянам дозволів на роботу в Росії та Україні. Це сталося після того, як 10 непальських солдатів загинули під час служби в російській армії.

Про це пише Reuters.

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За словами Упреті, рішення про тимчасове припинення видачі дозволів на працевлаштування для Росії та України спрямоване "на мінімізацію людських жертв і діятиме до подальших розпоряджень".

Як відомо, трудові мігранти з Непалу повинні отримати від уряду дозвіл на роботу за кордоном, який дає їм право на державну підтримку в разі надзвичайних ситуацій або компенсацію для їхніх сімей у разі смерті.

Так, за останні два роки понад 800 непальців отримали дозволи на невійськову роботу в Росії. За оцінками уряду, до 200 громадян країни служать в російській армії, а близько 100 непальців вважаються зниклими безвісти. 

Непал попросив Росію не вербувати своїх громадян в російську армію і негайно відправити всіх солдатів назад до Непалу та виплатити компенсацію сім'ям загиблих.

Нагадаємо, що росіяни готують експедицію в Африку для пошуку нових найманців. Їх вони планують використовувати на війні проти України.

Також ми писали, що в російському Санкт-Петербурзі поліція в новорічну ніч здійснила тисячі затримань мігрантів з Центральної Азії. Силовики збирали людей, аби відправити їх на війну проти України.

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