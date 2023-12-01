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В ряде областей Украины раздается воздушная тревога

1 декабря 2023 07:14
обновлено: 07:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине 1 декабря звучит воздушная тревога
Вражеский беспилотник в воздухе. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В некоторых регионах Украины продолжается воздушная тревога. В Харьковской, Полтавской, Киевской и Черниговской существует угроза применения врагом ударных БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, в Украине раздается воздушная тревога. По информации Воздушных сил ВСУ, существует угроза для ряда регионов.

Уведомление об угрозе БпЛА
Уведомление об угрозе БпЛА. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Беспилотники РФ в воздушном пространстве Украины. Отмечается, что БпЛА двигаются в направлении Харьковской, Полтавской, Киевской и Черниговской областей.

Местные телеграмм-каналы Ирпеня и Броваров сообщают о воздушных целях, а именно, что вражеские "шахеды" над городами Киевской области. Речь идет об Ирпене и Вишневом.

Сообщение о движении "шахедов"
Уведомление о движении "шахедов". Фото: скриншот поста Почему тревога?
Сообщение о движении "шахедов"
Уведомление о движении "шахедов". Фото: скриншот поста Трибуна - Бровары
Карта воздушных тревог 1 декабря
Карта воздушных тревог 1 декабря. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, глава МВД Игорь Клименко заявил, что в течение 11 месяцев 2023 года Россия 59 тысяч раз обстреливала Украину. Известно также, сколько украинцев пострадало и погибло.

Добавим, взрывы в Кропивницком раздавались ночью, 1 декабря, по предварительной информации, результат работы сил ПВО. Перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках ракет в сторону города.

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