В Украине 1 декабря звучит воздушная тревога

В ряде областей Украины раздается воздушная тревога
В некоторых регионах Украины продолжается воздушная тревога. В Харьковской, Полтавской, Киевской и Черниговской существует угроза применения врагом ударных БпЛА.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 1 декабря
Сегодня, 1 декабря, в Украине раздается воздушная тревога. По информации Воздушных сил ВСУ, существует угроза для ряда регионов.
Беспилотники РФ в воздушном пространстве Украины. Отмечается, что БпЛА двигаются в направлении Харьковской, Полтавской, Киевской и Черниговской областей.
Местные телеграмм-каналы Ирпеня и Броваров сообщают о воздушных целях, а именно, что вражеские "шахеды" над городами Киевской области. Речь идет об Ирпене и Вишневом.
Напомним, глава МВД Игорь Клименко заявил, что в течение 11 месяцев 2023 года Россия 59 тысяч раз обстреливала Украину. Известно также, сколько украинцев пострадало и погибло.
Добавим, взрывы в Кропивницком раздавались ночью, 1 декабря, по предварительной информации, результат работы сил ПВО. Перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках ракет в сторону города.
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