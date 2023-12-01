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У низці областей України лунає повітряна тривога

1 грудня 2023 07:14
оновлено: 07:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні 1 грудня лунає повітряна тривога
Ворожий безпілотник в повітрі. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У деяких регіонах України триває повітряна тривога. У Харківській, Полтавській, Київській та Чернігівській існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 1 грудня

Сьогодні, 1 грудня в Україні лунає повітряна тривога. За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, існує загроза для низки регіонів. 

Повідомлення про загрозу БпЛА
Повідомлення про загрозу БпЛА. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Безпілотники РФ в повітряному просторі України. Зазначається, що БпЛА рухаються в напрямку Харківської, Полтавської, Київської та Чернігівської областей.

Місцеві телеграм-канали Ірпеня та Броварів повідомляють про повітряні цілі, а саме ворожі "шахеди" над містами у Київській області. Йдеться про Ірпінь та Вишневе.

Повідомлення про рух "шахедів"
Повідомлення про рух "шахедів". Фото: скриншот допису Чому тривога?
Повідомлення про рух "шахедів"
Повідомлення про рух "шахедів". Фото: скриншот допису Трибуна - Бровари
Мапа повітряних тривог 1 грудня
Мапа повітряних тривог 1 грудня. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, очільник МВС Ігор Клименко заявив, що упродовж 11 місяців 2023 року Росія 59 тисяч разів обстрілювала Україну. Відомо також, скільки українців постраждало та загинуло.

Додамо, вибухи в Кропивницькому лунали вночі, 1 грудня, за попередньою інформацією, є результатом роботи сил ППО. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет в бік міста.

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