В Україні 1 грудня лунає повітряна тривога

Ворожий безпілотник в повітрі. Ілюстративне фото: google.com

У деяких регіонах України триває повітряна тривога. У Харківській, Полтавській, Київській та Чернігівській існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 1 грудня

Сьогодні, 1 грудня в Україні лунає повітряна тривога. За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, існує загроза для низки регіонів.

Повідомлення про загрозу БпЛА. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Безпілотники РФ в повітряному просторі України. Зазначається, що БпЛА рухаються в напрямку Харківської, Полтавської, Київської та Чернігівської областей.

Місцеві телеграм-канали Ірпеня та Броварів повідомляють про повітряні цілі, а саме ворожі "шахеди" над містами у Київській області. Йдеться про Ірпінь та Вишневе.

Повідомлення про рух "шахедів". Фото: скриншот допису Чому тривога?

Повідомлення про рух "шахедів". Фото: скриншот допису Трибуна - Бровари

Мапа повітряних тривог 1 грудня. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, очільник МВС Ігор Клименко заявив, що упродовж 11 місяців 2023 року Росія 59 тисяч разів обстрілювала Україну. Відомо також, скільки українців постраждало та загинуло.

Додамо, вибухи в Кропивницькому лунали вночі, 1 грудня, за попередньою інформацією, є результатом роботи сил ППО. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет в бік міста.