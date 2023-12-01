В Україні 1 грудня лунає повітряна тривога

У низці областей України лунає повітряна тривога
У деяких регіонах України триває повітряна тривога. У Харківській, Полтавській, Київській та Чернігівській існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 1 грудня
Сьогодні, 1 грудня в Україні лунає повітряна тривога. За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, існує загроза для низки регіонів.
Безпілотники РФ в повітряному просторі України. Зазначається, що БпЛА рухаються в напрямку Харківської, Полтавської, Київської та Чернігівської областей.
Місцеві телеграм-канали Ірпеня та Броварів повідомляють про повітряні цілі, а саме ворожі "шахеди" над містами у Київській області. Йдеться про Ірпінь та Вишневе.
Нагадаємо, очільник МВС Ігор Клименко заявив, що упродовж 11 місяців 2023 року Росія 59 тисяч разів обстрілювала Україну. Відомо також, скільки українців постраждало та загинуло.
Додамо, вибухи в Кропивницькому лунали вночі, 1 грудня, за попередньою інформацією, є результатом роботи сил ППО. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет в бік міста.
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