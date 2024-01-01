В новогоднюю ночь ХАМАС выпустил по Израилю более 20 ракет — какие последствия
В новогоднюю ночь ХАМАС выпустил по югу и центру Израиля более 20 ракет. Большую часть целей уничтожила израильская ПВО, обошлось без пострадавших.
Об этом пишет Times of Israel.
ХАМАС обстрелял Израиль
Отмечается, что большинство ракет, которые ХАМАС выпустил по Израилю сегодня ночью, были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол". Сирены звучали в разных местах в центре страны, включая Реховот, Несс-Цион, Холон, Лод и Модийн, а также Ашдод, Сдерот и другие южные города.
В службе скорой помощи сообщают, что пострадавших пока нет.
Что еще нужно знать
Ранее СМИ писали, что Израиль увеличит расходы на оборону как минимум на 8,3 миллиарда долларов в следующем году, поскольку война против ХАМАС продолжается. Общий бюджет на 2024 год, вероятно, составит 562 миллиарда шекелей.
А главнокомандующий армией Израиля Герцы Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться еще "много месяцев", ведь главная цель ЦАХАЛа — "уничтожение террористической организации".
Напомним, что премьер Израиля назвал три предпосылки мира с Палестиной. В то же время освобождение заложников не упомянул.
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