В новогоднюю ночь ХАМАС выпустил по Израилю более 20 ракет — какие последствия

Ракетный обстрел Израиля. Фото: Times of Israel

В новогоднюю ночь ХАМАС выпустил по югу и центру Израиля более 20 ракет. Большую часть целей уничтожила израильская ПВО, обошлось без пострадавших.

Об этом пишет Times of Israel.

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Отмечается, что большинство ракет, которые ХАМАС выпустил по Израилю сегодня ночью, были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол". Сирены звучали в разных местах в центре страны, включая Реховот, Несс-Цион, Холон, Лод и Модийн, а также Ашдод, Сдерот и другие южные города.

В службе скорой помощи сообщают, что пострадавших пока нет.

Что еще нужно знать

Ранее СМИ писали, что Израиль увеличит расходы на оборону как минимум на 8,3 миллиарда долларов в следующем году, поскольку война против ХАМАС продолжается. Общий бюджет на 2024 год, вероятно, составит 562 миллиарда шекелей.

А главнокомандующий армией Израиля Герцы Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться еще "много месяцев", ведь главная цель ЦАХАЛа — "уничтожение террористической организации".

Напомним, что премьер Израиля назвал три предпосылки мира с Палестиной. В то же время освобождение заложников не упомянул.