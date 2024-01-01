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У новорічну ніч ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 20 ракет — які наслідки

1 січня 2024 09:10
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У новорічну ніч ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 20 ракет — які наслідки
Ракетний обстріл Ізраїлю. Фото: Times of Israel
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У новорічну ніч ХАМАС випустив по півдню та центру Ізраїлю понад 20 ракет. Більшу частину цілей знищила ізраїльська ППО, обійшлося без постраждалих.

Про це пише Times of Israel.

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Зазначається, що більшість ракет, які ХАМАС випустив по Ізраїлю сьогодні вночі, були перехоплені системою протиракетної оборони "Залізний купол". Сирени лунали в різних місцях у центрі країни, включаючи Реховот, Несс-Ціона, Холон, Лод і Модійн, а також Ашдод, Сдерот та інші південні міста.

У службі швидкої допомоги повідомляють, що постраждалих поки немає.

Що ще потрібно знати

Раніше ЗМІ писали, що Ізраїль збільшить витрати на оборону щонайменше на 8,3 мільярда доларів наступного року, оскільки війна проти ХАМАС триває. Загальний бюджет на 2024 рік, ймовірно, становитиме 562 мільярди шекелів. 

А головнокомандувач армії Ізраїлю Герці Халеві заявив, що війна у секторі Гази триватиме ще "багато місяців", адже головна мета ЦАХАЛу — "знищення терористичної організації". 

Нагадаємо, що прем'єр Ізраїлю назвав три передумови миру з Палестиною. Водночас звільнення заручників не згадав. 

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