Взрыв в Днепропетровской области 16 августа — что известно

В Павлограде Днепропетровской области раздался мощный взрыв — местные паблики
16 августа 2024 16:48
Российский тяжелый истребитель Су-35 с ракетой Х-59. Иллюстративное фото: росСМИ
В Павлограде Днепропетровской области днем 16 августа раздался взрыв. Сообщают о ракетном ударе по городу.
Об этом информируют местные Telegram-каналы.
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По информации от мониторинговых каналов, по городу ударили авиаракетой Х-59 "Овод". В свою очередь, в Воздушных силах сообщили о ракетной угрозе для региона.
По состоянию на 16:57 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
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