Взрыв в Днепропетровской области 16 августа — что известно

Российский тяжелый истребитель Су-35 с ракетой Х-59. Иллюстративное фото: росСМИ

В Павлограде Днепропетровской области днем 16 августа раздался взрыв. Сообщают о ракетном ударе по городу.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

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Скриншот сообщения местного Telegram-канала

По информации от мониторинговых каналов, по городу ударили авиаракетой Х-59 "Овод". В свою очередь, в Воздушных силах сообщили о ракетной угрозе для региона.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 16:57 карта воздушных тревог по Украине выглядит так: