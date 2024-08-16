Вибух у Дніпропетровській області 16 серпня — що відомо

У Павлограді на Дніпропетровщині пролунав потужний вибух — місцеві пабліки
16 серпня 2024 16:48
Російський важкий винищувач Су-35 з ракетою Х-59. Ілюстративне фото: росЗМІ
У Павлограді Дніпропетровської області вдень 16 серпня пролунав вибух. Повідомляють про ракетний удар по місту.
Про це інформують місцеві Telegram-канали.
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За інформацією від моніторингових каналів, по місту вдарили авіаракетою Х-59 "Ґедзь". Своєю чергою, у Повітряних силах повідомили про ракетну загрозу для регіону.
Станом на 16:57 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
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