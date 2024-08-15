Взрывы в Павлограде 15 августа

В Павлограде раздался сильный взрыв
15 августа 2024 12:30
Дым после взрыва. Фото: скриншот
В Павлограде Днепропетровской области раздался сильный взрыв. Это произошло до объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram каналы.
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В Павлограде раздался сильный взрыв
По данным местных пабликов, взрыв произошел примерно в 16:10.
Горожане сообщают в соцсетях, что после взрыва поднялся дым.
За несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ сообщали, об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и в акватории Азовского моря.
"Есть угроза применения авиационных средств поражения", — говорилось в сообщении.
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога.
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