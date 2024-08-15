Вибухи у Павлограді 15 серпня

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У Павлограді Дніпропетровської області пролунав сильний вибух. Це сталося до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

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У Павлограді пролунав сильний вибух

За даними місцевих пабліків вибух стався приблизно о 16:10.

Містяни повідомляють у соцмережах, що після вибуху здійнявся дим.

За кілька хвилин до вибухів Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та в акваторії Азовського моря.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження", — йшлося у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ у Telegram

Наразі у кількох областях України лунає повітряна тривога.