Вибухи у Павлограді 15 серпня

У Павлограді пролунав сильний вибух
15 серпня 2024 12:30
Термінова новина
У Павлограді Дніпропетровської області пролунав сильний вибух. Це сталося до оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram канали.
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У Павлограді пролунав сильний вибух
За даними місцевих пабліків вибух стався приблизно о 16:10.
Містяни повідомляють у соцмережах, що після вибуху здійнявся дим.
За кілька хвилин до вибухів Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та в акваторії Азовського моря.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження", — йшлося у повідомленні.
Наразі у кількох областях України лунає повітряна тривога.
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