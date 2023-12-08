В Павлограде возросло количество пострадавших в результате ракетной атаки

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате ракетного удара по Днепропетровской области сегодня утром, в Павлограде количество пострадавших возросло до восьми. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По уточненной информации, в Павлограде из-за утренней ракетной атаки количество пострадавших возросло до восьми человек. Это мужчины в возрасте от 32 до 66 лет.

"Двое из них будут приходить в себя дома. Остальные — в больнице. Двое раненых все еще в тяжелом состоянии. Психологическую помощь оказали 13 жителям", — говорится в сообщении.

Сообщается, что кроме Павлограда, Терновки и Юрьевской громады, разрушения есть в Межирицкой громаде.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1/6 _ 6

В общей сложности повреждены более 20 жилых домов и девять хозяйственных построек, а еще гимназия. Также задело и линии электропередач.

Что известно об утренней атаке

Сегодня утром почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили о запусках крылатых ракет. Удары разделились на две группы: первая — на Киевскую область, вторая — на Днепропетровске. В обоих регионах работала ПВО.

Как известно, в Киевской области все вражеские цели были уничтожены еще на подлете в столицу, однако в результате падения обломков повреждены частные дома в нескольких громадах области. В общей сложности, силы ПВО уничтожили 14 из 19 крылатых ракет Х-101/555. Однако есть в получении в Днепропетровской области. В результате удара по Павлоградскому району погиб один человек и еще четыре ранены.

Напомним, ранним утром 8 декабря российские оккупанты ударили по Харькову ракетами С-З00. В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей.