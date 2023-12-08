У Павлограді зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровській області сьогодні зранку в Павлограді кількість постраждалих зросла до восьми. Двоє із них у важкому стані.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровської області

За уточненою інформацією, у Павлограді через ранкову ракетну атаку кількість постраждалих зросла до восьми людей. Це чоловіки віком від 32 до 66 років.

"Двоє з них будуть оговтуватися вдома. Решта — у лікарні. Двоє поранених все ще у важкому стані. Психологічну допомогу надали 13 мешканцям", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що окрім Павлограда, Тернівки та Юр’ївської громади, руйнування є у Межиріцькій громаді.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1 / 6

Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків та дев'ять господарських споруд, а ще гімназія. Також зачепило й лінії електропередач.

Що відомо про ранкову атаку

Сьогодні зранку майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про запуски крилатих ракет. Удари розділилися на дві групи: перша — на Київську область, друга — на Дніпропетровську. В обох регіонах працювала ППО.

Як відомо, на Київщині всі ворожі цілі були знищені ще на підльоті до столиці, проте внаслідок падіння уламків пошкоджені приватні будинки у декількох громадах області. Загалом, сили ППО знищили 14 з 19 крилатих ракет Х-101/555. Проте є влучання у Дніпропетровській області. Внаслідок удару по Павлоградському району загинула одна людина та ще чотири поранені.

Нагадаємо, рано вранці 8 грудня російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-З00. Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.