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У Павлограді зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки

8 грудня 2023 13:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Павлограді зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровській області сьогодні зранку в Павлограді кількість постраждалих зросла до восьми. Двоє із них у важкому стані.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 

За уточненою інформацією, у Павлограді через ранкову ракетну атаку кількість постраждалих зросла до восьми людей. Це чоловіки віком від 32 до 66 років.

"Двоє з них будуть оговтуватися вдома. Решта — у лікарні. Двоє поранених все ще у важкому стані. Психологічну допомогу надали 13 мешканцям", — йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що окрім Павлограда, Тернівки та Юр’ївської громади, руйнування є у Межиріцькій громаді. 

  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків та дев'ять господарських споруд, а ще гімназія. Також зачепило й лінії електропередач.

Що відомо про ранкову атаку

Сьогодні зранку майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про запуски крилатих ракет. Удари розділилися на дві групи: перша — на Київську область, друга — на Дніпропетровську. В обох регіонах працювала ППО.

Як відомо, на Київщині всі ворожі цілі були знищені ще на підльоті до столиці, проте внаслідок падіння уламків пошкоджені приватні будинки у декількох громадах області. Загалом, сили ППО знищили 14 з 19 крилатих ракет Х-101/555. Проте є влучання у Дніпропетровській області. Внаслідок удару по Павлоградському району загинула одна людина та ще чотири поранені.  

Нагадаємо, рано вранці 8 грудня російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-З00. Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів. 

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