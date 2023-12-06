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В Пентагоне рассказали, сколько денег осталось на помощь Украине

6 декабря 2023 22:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Пентагоне рассказали, сколько денег осталось на помощь Украине
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Иллюстративное фото: оф.сайт Министерства обороны США
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Для военной помощи Украине в Соединенных Штатах осталось около шести млрд долларов. Поэтому оборонное ведомство страны обратилось к конгрессменам с призывом принятия помощи Украине.

Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь США Патрик Райдер.

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"На этот момент у нас есть 4,8 миллиарда долларов восстановленных президентских полномочий на сокращение, и 1,1 миллиарда долларов имеющихся ресурсов для пополнения американских запасов", — сказал он.

Спикер говорит: без дополнительного финансирования Америка не сможет предоставить Киеву необходимую помощь для противодействия РФ и защиты критической инфраструктуры.

"Это лишь подчеркивает важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Конгресса в решающий момент ее кампании по защите своей свободы и противостоянию российской агрессии", — подчеркнул Райдер.

Он обратил внимание на то, что решения Пентагона о расходах будут базироваться на неотложных потребностях Украины, наличии необходимого оборудования и способности американского ВПК пополнять стратегические запасы.

Напомним, ранее США объявили о планах выделить Украине очередной пакет военной помощи с вооружением и боеприпасами на сумму в 175 миллионов долларов. В то же время Минюст страны впервые предъявил обвинение четырем бойцам ВС РФ за пытки американского гражданина в Украине.

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