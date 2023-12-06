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У Пентагоні розповіли, скільки грошей залишилося на допомогу Україні

6 грудня 2023 22:16
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Ілля Рябінін
редактор
У Пентагоні розповіли, скільки грошей залишилося на допомогу Україні
Прессекретар Пентагону Патрік Райдер. Ілюстративне фото: оф.сайт Міністерства оборони США
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Для військової допомоги Україні у Сполучених Штатів залишилося близько 6 млрд доларів. Через це оборонне відомство країни звернулося до конгресменів із закликом ухвалення допомоги Україні.

Про це заявив під час брифінгу прессекретар США Патрік Райдер

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"На цю мить ми маємо 4,8 мільярда доларів відновлених президентських повноважень на скорочення, і 1,1 мільярда доларів наявних ресурсів для поповнення американських запасів", — сказав він.

Спікер каже: без додаткового фінансування Америка не зможе надати Києву необхідну допомогу для протидії РФ та для захисту критичної інфраструктури.

"Це лише підкреслює важливість подальшої підтримки України з боку Конгресу у вирішальний момент її кампанії із захисту своєї свободи та протистояння російській агресії", — наголосив Райдер.

Він звернув увагу на те, що рішення Пентагону про витрати базуватимуться на нагальних потребах України, наявності необхідного обладнання та здатності американського ВПК поповнювати стратегічні запаси.

Нагадаємо, що раніше США оголосили про плани виділити Україні черговий пакет військової допомоги з озброєнням та боєприпасами на суму у 175 мільйонів доларів. Водночас Мін'юст країни вперше висунув обвинувачення чотирьом бійцям ЗС РФ за катування американського громадянина в Україні.

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