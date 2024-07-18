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В пригороде Днепра раздался мощный взрыв

18 июля 2024 10:40
Виктория Козырь - редактор
Взрыв в пригороде Днепра утром 18 июля
Ракета в небе. Фото: Deposutphotos
Виктория Козырь - редактор

В пригороде Днепра утром, 18 июля, раздался мощный взрыв. Однако воздушная тревога сейчас там не объявлена.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В пригороде Днепра раздался звук взрыва", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты в ночь на 18 июля в очередной раз атаковали Украину. Для обстрела они использовали ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.

Также оккупанты 14 июля обстреляли Мирноград Донецкой области. Из-под завалов спасатели 16 июля извлекли тела погибших людей.

война взрыв Днепр Украина обстрелы воздушная тревога

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