Взрыв в пригороде Днепра утром 18 июля

Ракета в небе. Фото: Deposutphotos

В пригороде Днепра утром, 18 июля, раздался мощный взрыв. Однако воздушная тревога сейчас там не объявлена.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В пригороде Днепра раздался звук взрыва", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты в ночь на 18 июля в очередной раз атаковали Украину. Для обстрела они использовали ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.

Также оккупанты 14 июля обстреляли Мирноград Донецкой области. Из-под завалов спасатели 16 июля извлекли тела погибших людей.