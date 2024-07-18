Вибух у передмісті Дніпра зранку 18 липня

Ракета в небі. Фото: Deposutphotos

У передмісті Дніпра зранку, 18 липня, пролунав потужний вибух. Однак повітряної тривоги наразі там не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у передмісті Дніпра

"У передмісті Дніпра пролунав звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 18 липня вкотре атакували Україну. Для обстрілу вони використовували ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.

Також окупанти 14 липня обстріляли Мирноград Донецької області. З-під завалів рятувальники 16 липня дістали тіла загиблих людей.