Вибух у передмісті Дніпра зранку 18 липня

У передмісті Дніпра пролунав потужний вибух
18 липня 2024 10:40
Ракета в небі. Фото: Deposutphotos
У передмісті Дніпра зранку, 18 липня, пролунав потужний вибух. Однак повітряної тривоги наразі там не оголошено.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибух у передмісті Дніпра
"У передмісті Дніпра пролунав звук вибуху", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 18 липня вкотре атакували Україну. Для обстрілу вони використовували ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.
Також окупанти 14 липня обстріляли Мирноград Донецької області. З-під завалів рятувальники 16 липня дістали тіла загиблих людей.
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