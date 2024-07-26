Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Покровске, который в 20 км от российских захватчиков, городские власти сажают цветы arrow

В Покровске, который в 20 км от российских захватчиков, городские власти сажают цветы

26 июля 2024 11:38
Дмитрий Галушка - Редактор
Ситуация в Покровске — городские власти высаживают цветы
Цветочная клумба в Покровске. Фото иллюстративное: Покровская городская военная администрация
Дмитрий Галушка - Редактор

В городе Покровске Донецкой области, до которого россияне не дошли всего двадцать километров, коммунальные службы начали сажать цветы. При этом городские власти не делают ничего для обеспечения обороны города.

Соответствующее видео разместил на своей странице в Telegram боец 59-й отдельной механизированной бригады Андрей Серган в пятницу, 26 июля.

Читайте также:

В Покровске сажают цветы

На улицах Покровска можно увидеть работников коммунальных служб, сажающих цветы на городских клумбах.

"Это не Львов, не Киев, даже не Одесса. Такую картину мы видели в Авдеевке, Бахмуте, теперь в Покровске. В двадцати километрах уже враг, но вместо того, чтобы копать на этих клумбах окопы, они сажают цветы", — рассказал военный.

К высадке цветов привлечены около 30-40 человек, а также трактор. Серган добавил, что считает такие действия просто списыванием средств.

"Вместо того чтобы закупить дроны, они высаживают цветы. Как думаете, какая судьба Покровска в ближайшее время?", — задает риторический вопрос военный.

Россияне продвигаются к Покровску

По информации журналиста Юрия Бутусова, россияне продвинулись еще на шесть километров. Им осталось пройти четырнадцать километров, чтобы добраться до Мирнограда.

Таким образом, российская артиллерия близкого радиуса действия скоро сможет бить по Покровску. Военные не сомневаются, что захватчики будут брать Покровск штурмом.

Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил прифронтовые территории для того, чтобы поддержать боевой дух наших защитников. Музыкант пел бойцам под звуки взрывов.

Между тем, российские захватчики пытаются оцепить часть группировки Сил обороны Украины возле Прогресса. Приказа об уходе украинских военных из опасного района нет.

война ВСУ коррупция россияне военные цветы оккупанты война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

17 июля 2024

15:07В Китае бурно обсуждают вероятность инсульта у Си Цзиньпина, — СМИ