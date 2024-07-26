Ситуация в Покровске — городские власти высаживают цветы

Цветочная клумба в Покровске. Фото иллюстративное: Покровская городская военная администрация

В городе Покровске Донецкой области, до которого россияне не дошли всего двадцать километров, коммунальные службы начали сажать цветы. При этом городские власти не делают ничего для обеспечения обороны города.

Соответствующее видео разместил на своей странице в Telegram боец 59-й отдельной механизированной бригады Андрей Серган в пятницу, 26 июля.

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В Покровске сажают цветы

На улицах Покровска можно увидеть работников коммунальных служб, сажающих цветы на городских клумбах.

"Это не Львов, не Киев, даже не Одесса. Такую картину мы видели в Авдеевке, Бахмуте, теперь в Покровске. В двадцати километрах уже враг, но вместо того, чтобы копать на этих клумбах окопы, они сажают цветы", — рассказал военный.

К высадке цветов привлечены около 30-40 человек, а также трактор. Серган добавил, что считает такие действия просто списыванием средств.

"Вместо того чтобы закупить дроны, они высаживают цветы. Как думаете, какая судьба Покровска в ближайшее время?", — задает риторический вопрос военный.

Россияне продвигаются к Покровску

По информации журналиста Юрия Бутусова, россияне продвинулись еще на шесть километров. Им осталось пройти четырнадцать километров, чтобы добраться до Мирнограда.

Таким образом, российская артиллерия близкого радиуса действия скоро сможет бить по Покровску. Военные не сомневаются, что захватчики будут брать Покровск штурмом.

Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил прифронтовые территории для того, чтобы поддержать боевой дух наших защитников. Музыкант пел бойцам под звуки взрывов.

Между тем, российские захватчики пытаются оцепить часть группировки Сил обороны Украины возле Прогресса. Приказа об уходе украинских военных из опасного района нет.