Ситуація у Покровську — міська влада висаджує квіти

Квіткова клумба у Покровську. Фото ілюстративне: Покровська міська військова адміністрація

У місті Покровську Донецької області, до якого росіяни не дійшли лише двадцять кілометрів, комунальні служби почали висаджувати квіти. При цьому міська влада не робить нічого для забезпечення оборони міста.

Відповідне відео розмістив на своїй сторінці у Telegram боєць 59-ої окремої механізованої бригади Андрій Серган у п'ятницю, 26 липня.

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В Покровську висаджують квіти

На вулицях Покровська можна побачити працівників комунальних служб, які висаджують квіти на міських клумбах.

"Це не Львів, не Київ, навіть не Одеса. Таку картину ми бачили в Авдіївці, Бахмуті, тепер в Покровську. За двадцять кілометрів уже ворог, але замість того, щоб копати на цих клумбах окопи, вони висаджують квіти", — розповів військовий.

До висадки квітів залучено приблизно 30-40 осіб, а також трактор. Серган додав, що вважає такі дії просто списуванням коштів.

"Замість того, щоб закупити дрони, вони висаджують квіти. Як гадаєте, яка доля Покровська найближчим часом?", — задає риторичне питання військовий.

Росіяни просуваються до Покровська

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, росіяни просунулися ще на шість кілометрів. Їм лишилося пройти чотирнадцять кілометрів, щоб дійти до Мирнограда.

Таким чином, російська артилерія близького радіусу дії вже скоро зможе бити по Покровську. Військові не сумніваються, що загарбники братимуть Покровськ штурмом.

Нагадуємо, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав прифронтові території для того, щоб підтримати бойовий дух наших захисників. Музикант співав бійцям під звуки вибухів.

Тим часом, російські загарбники намагаються оточити частину угрупування Сил оборони України біля Прогресу. Наразі наказу про відхід українських військових з небезпечного району немає.