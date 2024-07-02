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В Полтаве раздались взрывы

2 июля 2024 13:44
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Взрывы в Полтаве 2 июля
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во вторник, 2 июля, в Полтаве раздались звуки взрывов. Также есть информация о "прилете".

Об этом сообщают местные Telegram каналы.

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В Полтаве раздались звуки взрывов

Известно, что взрывы прогремели около 13:40.

Также сообщается о "прилете".

Об угрозе баллистики сообщили Воздушные силы ВСУ.

Полтава
Сообщение Воздушных сил Украины в Telegram

Кроме того, мониторинговые каналы предупреждали, что над городом летает российский разведывательный беспилотник.

Полтава
Сообщение мониторингового канала @war_monitor в Telegram

Напомним, 1 июля Воздушные силы сообщали о ракете в Полтавской области и ударах в районе Миргорода.

Впоследствии стало известно, что россияне атаковали аэродром в Миргороде . Бывший спикер Воздушных сил ВСУ подтвердил, что удар по аэродрому был и есть определенные потери.

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