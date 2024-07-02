Вибухи в Полтаві 2 липня

У Полтаві пролунали вибухи
2 липня 2024 13:44
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
У вівторок, 2 липня, у Полтаві пролунали звуки вибухів. Також є інформація про "прильот".
Про це повідомляють місцеві Telegram канали.
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У Полтаві пролунали звуки вибухів
Відомо, що вибухи пролунали близько 13:40.
Також повідомляється про "прильот".
До цього про загрозу балістики повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Крім того, моніторингові канали попереджали, що над містом літає російський розвідувальний безпілотник.
Нагадаємо, 1 липня Повітряні сили повідомляли про ракету у Полтавській області та удари в районі Миргорода.
Згодом стало відомо, що росіяни атакували аеродром у Миргороді. Колишній речник Повітряних сил ЗСУ підтвердив, що удар по летовищу був і є певні втрати.
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