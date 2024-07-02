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У Полтаві пролунали вибухи

2 липня 2024 13:44
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Вибухи в Полтаві 2 липня
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У вівторок, 2 липня, у Полтаві пролунали звуки вибухів. Також є інформація про "прильот".

Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

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У Полтаві пролунали звуки вибухів

Відомо, що вибухи пролунали близько 13:40.

Також повідомляється про "прильот".

До цього про загрозу балістики повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Полтава
Повідомлення Повітряних сил України у Telegram

Крім того, моніторингові канали попереджали, що над містом літає російський розвідувальний безпілотник.

Полтава
Повідомлення моніторингового каналу @war_monitor у Telegram

Нагадаємо, 1 липня Повітряні сили повідомляли про ракету у Полтавській області та удари в районі Миргорода.

Згодом стало відомо, що росіяни атакували аеродром у Миргороді. Колишній речник Повітряних сил ЗСУ підтвердив, що удар по летовищу був і є певні втрати.

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