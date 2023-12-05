В Воздушных силах назвали количество уничтоженных дронов этой ночью

Работа ПВО ночью. Фото: twitter.com/DefenceU

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину 17 ударными дронами типа "Shahed-136/131". Силам ПВО удалось уничтожить десять из них.

Об этом сообщают в Воздушных силах.

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Как известно, этой ночью российская армия атаковала Украину "шахедами" з двух направлений — Курская область и Приморско-Ахтарск (РФ). Кроме того, захватчики также выпустили зенитно-управляемые ракеты С-300, направленные по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

"Всего в ударе зафиксировано 17 ударных БпЛА типа "шахед" и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. В результате боевой работы уничтожены десять ударных БпЛА в разных регионах Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что к отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Напомним, сегодня ночью в ряде западных областей продолжалась воздушная тревога, в течение которой зафиксировали сбивание вражеских целей. Речь идет о Кировоградской области и других. Кроме того, взрывы слышали в Хмельницкой и Винницкой областях.