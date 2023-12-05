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У Повітряних силах назвали кількість знищених цієї ночі дронів

5 грудня 2023 07:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Повітряних силах назвали кількість знищених цієї ночі дронів
Робота ППО вночі. Фото: twitter.com/DefenceU
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну 17 ударними дронами типу "Shahed-136/131". Силам ППО вдалося знищити десять із них. 

Про це повідомляють у Повітряних силах

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Як відомо, цієї ночі російська армія атакувала Україну "шахедами" з двох напрямків — Курська область та Приморсько-Ахтарськ (РФ). Окрім того, загарбники також випустили зенітно-керовані ракети С-300, які спрямував по цивільних об’єктах Донецької та Херсонської областей.

"Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу "шахед" та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено десять ударних БпЛА в різних регіонах України", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві також наголосили, що до відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Нагадаємо, сьогодні вночі в низці західних областей тривала повітряна тривога, упродовж якої зафіксували збиття ворожих цілей. Йдеться про Кіровоградську область та інші. Окрім того, вибухи чули у Хмельницькій та Вінницькій областях. 

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