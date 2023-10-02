В Воздушных силах объяснили цель ночной атаки оккупантов

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Атака БпЛА на Украину в ночь на 2 октября направлена на то, чтобы разведать нашу ПВО. Для этого оккупанты запускают небольшое количество дронов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат рассказал, что пуски небольшого количества дронов по Украине — это способ узнать местоположение нашей ПВО и увидеть, какие средства у нас есть и работают ли они.

"Конечно, у врага разные планы. Не надо думать, что это всего лишь разведка боем. Это направленные удары. Если даже дронов меньше обычного, это все-таки направленные удары по определенным объектам, военным или инфраструктурным. Решили они на этот раз меньше дронов запустить, но это не говорит о том, что не следует ожидать других атак в течение дня", — пояснил представитель ПС.

Несмотря на то, что ночью была относительно небольшая атака, она все равно сопровождается сигналом воздушной тревоги и несет опасность, подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 2 октября российские террористы выпустили по Украине семь ударных БпЛА типа Shahed. Четыре из них удалось уничтожить украинской ПВО.