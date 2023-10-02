У Повітряних силах пояснили мету нічної атаки окупантів

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

Атака БпЛА на Україну у ніч проти 2 жовтня спрямована на те, щоб розвідати нашу ППО. Для цього окупанти запускають невелику кількість дронів.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат розповів, що пуски невеликої кількості дронів по Україні — це спосіб дізнатися про місце розташування нашої ППО та побачити, які засоби в нас є і чи працюють вони.

"Звичайно, ворог має різні плани. Не треба думати, що це всього лише розвідка боєм. Це спрямовані удари. Якщо навіть дронів менше, ніж зазвичай, це все-таки спрямовані удари по певних об'єктах, військових чи інфраструктурних. Вирішили вони цього разу менше дронів запустити, але це не говорить про те, що не слід очікувати інших атак протягом дня", — пояснив речник ПС.

Попри те, що сьогодні вночі була відносно невелика атака, вона все одно супроводжується сигналом повітряної тривоги та несе небезпеку, наголосив він.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня російські терористи випустили по Україні сім ударних БпЛА типу Shahed. Чотири з них вдалося знищити українській ППО.