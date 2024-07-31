Атака на Украину 31 июля – в Воздушных силах показали сбитие шахеда

Сбитие вражеского "шахеда". Фото: скриншот из видео

Российская оккупационная армия утром 31 июля снова атаковала Украину "шахедами". Однако противовоздушная оборона уничтожила вражеский дрон.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем Teelgram и показал соответствующее видео.

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Олещук рассказал, что утром 31 июля оккупанты запустили "шахеды" на восточном направлении. Но Воздушные силы его успешно "приземлили". Момент сбивания и пожара вражеского дрона попал на видео.

"Помните, что даже после поражения вражеские ракеты и ударные БпЛА представляют серьезную угрозу!" — подчеркнул командующий ПС.

Напомним, российские захватчики в ночь на 31 июля совершили одну из самых массированных атак ударных беспилотников "Shahed-131/136" на Украину. Они запустили 89 дронов.

В частности, атака "шахедов" была направлена на Киев и область, в связи с чем в регионе неоднократно слышались взрывы. Так, громко было на подступах к столице, где работали силы ПВО. В свою очередь местные мониторинговые паблики уточнили, что Киев атаковали с трех сторон.