Атака на Украину 31 июля – в Воздушных силах показали сбитие шахеда

В Воздушных силах показали, как сбивают российский "шахед" на восточном направлении
Российская оккупационная армия утром 31 июля снова атаковала Украину "шахедами". Однако противовоздушная оборона уничтожила вражеский дрон.
Об этом сообщил Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем Teelgram и показал соответствующее видео.
Сбитие российского дрона
Олещук рассказал, что утром 31 июля оккупанты запустили "шахеды" на восточном направлении. Но Воздушные силы его успешно "приземлили". Момент сбивания и пожара вражеского дрона попал на видео.
"Помните, что даже после поражения вражеские ракеты и ударные БпЛА представляют серьезную угрозу!" — подчеркнул командующий ПС.
Напомним, российские захватчики в ночь на 31 июля совершили одну из самых массированных атак ударных беспилотников "Shahed-131/136" на Украину. Они запустили 89 дронов.
В частности, атака "шахедов" была направлена на Киев и область, в связи с чем в регионе неоднократно слышались взрывы. Так, громко было на подступах к столице, где работали силы ПВО. В свою очередь местные мониторинговые паблики уточнили, что Киев атаковали с трех сторон.
Читайте Новини.LIVE!