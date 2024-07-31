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У Повітряних силах показали, як збивають російський "шахед" на східному напрямку

31 липня 2024 11:14
Катерина Османська - Редактор
Атака на Україну 31 липня — у Повітряних силах показали збиття шахеда
Збиття ворожого "шахеда". Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Російська окупаційна армія вранці 31 липня знову атакувала Україну "шахедами". Однак протиповітряна оборона знищила ворожий дрон.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Teelgram та показав відповідне відео. 

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Збиття російського дрона

Олещук розповів, що вранці 31 липня окупанти запустили "шахеди" на східному напрямку. Але Повітряні сили його успішно "приземлили". Момент збиття та пожежі ворожого дрона потрапив на відео.

"Пам’ятайте, що навіть після ураження ворожі ракети та ударні БпЛА становлять серйозну загрозу!" — наголосив командувач ПС. 

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 31 липня здійснили одну із наймасованіших атак ударних безпілотників "Shahed-131/136" на Україну. Вони запустили 89 дронів. 

Зокрема, атака "шахедів" була спрямована на Київ та область, у зв'язку з чим в регіоні неодноразово було чути вибухи. Так, гучно було на підступах до столиці, де працювали сили ППО. Своєю чергою місцеві моніторингові пабліки уточнили, що Київ атакували з трьох сторін.

обстріли війна в Україні Росія Повітряні Сили ЗСУ Шахед

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