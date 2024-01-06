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В Воздушных Силах прокомментировали информацию о задержке поставок F-16

6 января 2024 23:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Воздушных Силах прокомментировали информацию о задержке поставок F-16
Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В СМИ распространилась информация, что поставки самолетов F-16 от Дании задержатся на полгода. Однако оказалось, что Украина не получала официальных уведомлений от Дании по этому поводу.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната, информация из статьи издания Berlingske не подтверждается никакими официальными заявлениями.

"Смотрим на сайт министерства обороны Дании — никакого заявления я не увидел. Поэтому издание ссылается на какие-то свои источники. Это сразу вскакивает и становится мейнстримом в наших СМИ", — сказал он.

Представитель Воздушных Сил отметил, что Украина ожидает и поставку истребителей, и завершение подготовки летчиков весной этого года.

Напомним, что издание Berlingske писало, что Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося.

Кроме того, Бельгия вслед за Данией отправит в Норвегию два истребителя F-16 для подготовки украинских пилотов. Кроме того, туда отправятся еще около 50 бельгийских инструкторов.

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