У Повітряних Силах прокоментували інформацію щодо затримки постачань F-16

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

У ЗМІ поширилася інформація, що постачання літаків F-16 від Данії затримається на пів року. Проте виявилося, що Україна не отримувала офіційних повідомлень від Данії щодо цього.

Про це заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, інформація зі статті видання Berlingske не підтверджується жодними офіційними заявами.

"Дивимося на сайт міністерства оборони Данії — жодної заяви я не побачив. Тому видання посилається на якісь свої джерела. Це одразу підхоплюється і стає мейнстрімом в наших ЗМІ", — сказав він.

Представник Повітряних Сил зазначив, що Україна очікує і постачання винищувачів, і завершення підготовки льотчиків навесні цього року.

Нагадаємо, що видання Berlingske писало, що Данія поставить Україні винищувачі F-16 на пів року пізніше, аніж планувалося.

Крім того, Бельгія услід за Данією відправить до Норвегії два винищувачі F-16 для підготовки українських пілотів. Крім того, туди направляться ще близько 50 бельгійських інструкторів.