Атака на Украину 6 января - сколько российских дронов было сбито

В Воздушных силах Украины назвали количество сбитых вражеских дронов за ночь
Российские оккупационные силы в очередной раз атаковали Украину в ночь на 7 января с помощью 28 БпЛА. При этом, украинские защитники уничтожили 21 вражеский дрон.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Сколько дронов сбили ВСУ за ночь
Сообщается, что беспилотники оккупанты запустили из района Приморско-Ахтарска. Также с оккупированных территорий Донбасса были выпущены три зенитные управляемые ракеты С-300. Главные цели атаки были расположены на юге и востоке.
Впрочем, Воздушные силы и Силы обороны Украины успешно уничтожили 21 из вражеский БпЛА.
"Для отражения воздушного налета были задействованы зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах указали, что системы противовоздушной обороны активно функционировали в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях.
Напомним, что в Николаевской области украинские защитники сбили вражеский дрон 5 января. Однако он оказался необычным.
Также мы сообщали, что теперь каждый украинец может научиться самостоятельно собирать FPV-дроны для наших военных. Кроме этого, можно задонатить на дроны, а также стать поставщиком запчастей.
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