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В Воздушных силах Украины назвали количество сбитых вражеских дронов за ночь

7 января 2024 09:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Атака на Украину 6 января - сколько российских дронов было сбито
ВСУ запускают дрон. Фото: Telegram/Zelenskiy
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупационные силы в очередной раз атаковали Украину в ночь на 7 января с помощью 28 БпЛА. При этом, украинские защитники уничтожили 21 вражеский дрон.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Сообщается, что беспилотники оккупанты запустили из района Приморско-Ахтарска. Также с оккупированных территорий Донбасса были выпущены три зенитные управляемые ракеты С-300. Главные цели атаки были расположены на юге и востоке.

Впрочем, Воздушные силы и Силы обороны Украины успешно уничтожили 21 из вражеский БпЛА.

"Для отражения воздушного налета были задействованы зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах указали, что системы противовоздушной обороны активно функционировали в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях.

Воздушные силы Украины
Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

Напомним, что в Николаевской области украинские защитники сбили вражеский дрон 5 января. Однако он оказался необычным.

Также мы сообщали, что теперь каждый украинец может научиться самостоятельно собирать FPV-дроны для наших военных. Кроме этого, можно задонатить на дроны, а также стать поставщиком запчастей.

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