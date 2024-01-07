Атака на Україну 6 січня - скільки російських дронів було збито

ЗСУ запускають дрон. Фото: Telegram/Zelenskiy

Російські окупаційні сили вкотре атакували Україну в ніч проти 7 січня за допомогою 28 БпЛА. При цьому українські захисники знищили 21 ворожий дрон.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Повідомляється, що безпілотники окупанти запустили з Приморсько-Ахтарського району. Також з окупованих територій Донбасу було випущено три зенітні керовані ракети С-300. Головні цілі атаки були розташовані на півдні та сході.

Втім, Повітряні сили та Сили оборони України успішно знищили 21 ворожий БпЛА.

"Для відбиття повітряного нальоту були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що системи протиповітряної оборони активно функціонували у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Черкаській областях.

Повідомлення Повітряних сил України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон 5 січня. Однак він виявився незвичним.

Також ми повідомляли, що тепер кожен українець може навчитися самостійно збирати FPV-Дрони для наших військових. Крім цього, можна задонатити на дрони, а також стати постачальником запчастин.