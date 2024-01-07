ISW оценил эффективность украинских ракет и дронов при ударах по Крыму

Работа украинской ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Украинская военная техника, включая ракеты и дроны, успешно преодолевает российскую систему противовоздушной обороны, поражая цели во временно захваченном Крыму. При этом ВСУ осуществили серию ударов по российским военным объектам на полуострове, достигнув успеха в поражении различных целей.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Российские источники сообщили об атаке украинских сил на административное здание воздушной базы в Крыму с использованием четырех крылатых ракет Storm Shadow.

В то же время Минобороны России заявило о перехвате пяти украинских дронов и четырех ракет над Черным морем и Крымом в ту же ночь, а также о перехвате шести украинских ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря 6 января.

Сообщения от украинских властей и источников указывают на осуществление атак на объекты радиолокационной системы ПВО и центр связи в Евпатории, отвечающий за координацию операций российской противовоздушной обороны в Крыму. Также они упоминают про удары по амуниционным складам около Первомайского и командному узлу рядом с Севастополем, начавшиеся с 4 января.

"Сообщения как украинской, так и российской сторон указывают на проникновение украинских ракет и беспилотников сквозь российскую ПВО в Крыму и успешное поражение назначенных целей", — говорят аналитики ISW

Тем временем российский военный блогер, связанный с кремлевскими кругами, подтвердил, что украинские силы выполняют задачу ослабления российской ПВО над Крымом.

Впрочем, ISW пока не делает окончательных выводов о целях текущей украинской кампании по атакам на российские объекты в Крыму.

Напомним, что 4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.

Кроме того, при попадании по командному пункту оккупантов в Крыму мог погибнуть начальник штаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.