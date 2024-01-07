ISW оцінив ефективність українських ракет і дронів при ударах по Криму

Робота української ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Українська військова техніка, включаючи ракети та дрони, успішно долає російську систему протиповітряної оборони, вражаючи цілі у тимчасово захопленому Криму. При цьому ЗСУ здійснили серію ударів по російських військових об'єктах на півострові, досягнувши успіху в поразці різних цілей.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські джерела повідомили про атаку українських сил на адміністративну будівлю повітряної бази у Криму з використанням чотирьох крилатих ракет Storm Shadow.

Водночас Міноборони Росії заявило про перехоплення п'яти українських дронів та чотирьох ракет над Чорним морем та Кримом тієї ж ночі, а також про перехоплення шести українських ракет "Нептун" над північно-західною частиною Чорного моря 6 січня.

Повідомлення від української влади та джерел вказують на здійснення атак на об'єкти радіолокаційної системи ППО та центр зв'язку в Євпаторії, який відповідає за координацію операцій російської протиповітряної оборони в Криму. Також вони згадують удари по амуніційних складах біля Первомайського та командного вузла поряд із Севастополем, що розпочалися з 4 січня.

"Повідомлення як української, так і російської сторін вказують на проникнення українських ракет і безпілотників крізь російську ППО в Криму та успішну поразку призначених цілей", — кажуть аналітики ISW.

Тим часом російський військовий блогер, пов'язаний із кремлівськими колами, підтвердив, що українські сили виконують завдання послаблення російської ППО над Кримом.

Втім, ISW поки що не робить остаточних висновків щодо цілей поточної української кампанії з атак на російські об'єкти в Криму.

Нагадаємо, що 4 січня українські військові вдарили по командному пункту з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він розташований поблизу Севастополя.

Крім того, при попаданні за командним пунктом окупантів у Криму міг загинути начальник штабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов . Жодних офіційних підтверджень цієї інформації поки що немає.