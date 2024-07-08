Ракетный обстрел Украины 8 июля - в Воздушных силах отчитались о сбитых целях

Пуск ракеты из Patriot. Иллюстративное фото: fakty.com.ua

Около 10 утра 8 июля российские захватчики нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг выпустил 38 ракет разных типов, украинским военным удалось уничтожить 30 из них.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram в понедельник, 8 июля.

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По данным Воздушных сил, утром 8 июля враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В общей сложности, по предварительным данным, российскими военными было выпущено 38 ракет разных типов:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Противовоздушной обороне Украины удалось уничтожить 30 российских ракет:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

11 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Сбитые вражеские ракеты утром 8 июля. Фото: Воздушные силы

Напомним, враг еще раз атаковал города Украины. Россияне атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Повреждены 53 объекта. Сейчас известно о 125 пострадавших и 31 погибшем.

Во время ракетных ударов российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет". Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса больницы.

Известно, что количество пострадавших в Киеве возросло до 16 человек, семеро из которых — дети. Сообщается о двух погибших в больнице, оба — взрослые, в частности, один врач.