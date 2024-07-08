Ракетный обстрел Украины 8 июля - в Воздушных силах отчитались о сбитых целях

В Воздушных силах отчитались, сколько ракет было сбито в это утро
Около 10 утра 8 июля российские захватчики нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг выпустил 38 ракет разных типов, украинским военным удалось уничтожить 30 из них.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram в понедельник, 8 июля.
Вражеская ракетная атака на Украину 8 июля
По данным Воздушных сил, утром 8 июля враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.
В общей сложности, по предварительным данным, российскими военными было выпущено 38 ракет разных типов:
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 14 крылатых ракет "Калибр";
- 2 крылатые ракеты Х-22;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Противовоздушной обороне Украины удалось уничтожить 30 российских ракет:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 11 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Напомним, враг еще раз атаковал города Украины. Россияне атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Повреждены 53 объекта. Сейчас известно о 125 пострадавших и 31 погибшем.
Во время ракетных ударов российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет". Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса больницы.
Известно, что количество пострадавших в Киеве возросло до 16 человек, семеро из которых — дети. Сообщается о двух погибших в больнице, оба — взрослые, в частности, один врач.
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