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В Воздушных силах отчитались, сколько ракет было сбито в это утро

8 июля 2024 16:59
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Ракетный обстрел Украины 8 июля - в Воздушных силах отчитались о сбитых целях
Пуск ракеты из Patriot. Иллюстративное фото: fakty.com.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Около 10 утра 8 июля российские захватчики нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг выпустил 38 ракет разных типов, украинским военным удалось уничтожить 30 из них.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram в понедельник, 8 июля.

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По данным Воздушных сил, утром 8 июля враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В общей сложности, по предварительным данным, российскими военными было выпущено 38 ракет разных типов:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 14 крылатых ракет "Калибр";
  • 2 крылатые ракеты Х-22;
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Противовоздушной обороне Украины удалось уничтожить 30 российских ракет:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 11 крылатых ракет Х-101;
  • 12 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
В Воздушных силах отчитались, сколько ракет было сбито в это утро - фото 1
Сбитые вражеские ракеты утром 8 июля. Фото: Воздушные силы

Напомним, враг еще раз атаковал города Украины. Россияне атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Повреждены 53 объекта. Сейчас известно о 125 пострадавших и 31 погибшем.

Во время ракетных ударов российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет". Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса больницы.

Известно, что количество пострадавших в Киеве возросло до 16 человек, семеро из которых — дети. Сообщается о двух погибших в больнице, оба — взрослые, в частности, один врач.

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