Ракетний обстріл України 8 липня — у Повітряних силах відзвітували про збиті цілі

Пуск ракети з Patriot. Ілюстративне фото: fakty.com.ua

Близько 10:00 8 липня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Ворог випустив 38 ракет різних типів, українським військовим вдалося знищити 30 із них.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram у понеділок, 8 липня.

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За даними Повітряних сил, вранці 8 липня ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Загалом, за попередніми даними, російськими військовими було випущено 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

1 крилату ракету 3М22 "Циркон";

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет "Калібр";

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні України вдалося знищити 30 російських ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Збиті ворожі ракети вранці 8 липня. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, ворог вкотре атакував міста України. Росіяни атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджено 53 об’єкти. Наразі відомо про 125 постраждалих та 31 загиблого.

Під час ракетних ударів російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу лікарні.

Наразі відомо, що кількість постраждалих у Києві зросла до 16 осіб, семеро з яких — діти. Повідомляється про двох загиблих в лікарні, обоє — дорослі, зокрема, одна лікарка.