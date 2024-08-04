Воздушные Силы Украины показали боевое использование ракет Storm Shadow

Запуск Storm Shadow. Фото: скриншот с видео

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины впервые показали видео с боевым использованием крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. В настоящее время они активно используются для защиты страны.

Видео появилось на YouTube-канале Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 4 августа.

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Использование Storm Shadow в Украине

В видео можно увидеть первую официальную съемку использования крылатых ракет Storm Shadow/SCALP с фронтового бомбардировщика Су-24.

Можно увидеть, как сбросы производятся с высоты примерно 500 метров на дозвуковой скорости. В то же время Су-24 не выполняют противозенитный маневр с разворотом и уходом на форсаже. Сброс происходит в достаточной удаленности от линии фронта.

Ранее видео с ракетами публиковали разработчики.

Что такое Storm Shadow

Крылатая ракета Storm Shadow, которая есть на вооружении Вооруженных сил Украины, — это принципиально новый для украинской армии вид вооружения.

Ракета Storm Shadow имеет дальность стрельбы 250 километров, что позволяет бить по военным объектам в глубоком тылу врага, серьезно меняя картину на войне в пользу тех, кто владеет таким оружием.

Storm Shadow с 2003 года выпускает франко-британская компания MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia), которая имеет штаб-квартиры в Лондоне и Париже.

Характеристики ракеты: