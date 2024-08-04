Повітряні Сили України показали бойове використання ракет Storm Shadow

Запуск Storm Shadow. Фото: скриншот з відео

У Повітряних Силах Збройних сил України вперше показали відео з бойовим використанням крилатих ракет Storm Shadow/SCALP. Наразі вони активно використовують для захисту країни.

Відео з'явилося на YouTube-каналі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 4 серпня.

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У відео можна побачити перше офіційне фільмування використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP з фронтового бомбардувальника Су-24.

Можна побачити, як скидання здійснюються з висоти приблизно 500 метрів на дозвуковій швидкості. Водночас Су-24 не виконують протизенітний маневр з розворотом та відходом на форсажі. Скидання відбувається у достатній віддаленості від лінії фронту.

Раніше відео з ракетами публікували розробники.

Що таке Storm Shadow

Крилата ракета Storm Shadow, яка є на озброєння Збройних сил України, — це принципово новий для української армії вид озброєння.

Ракета Storm Shadow має дальність стрільби 250 кілометрів, що дозволяє бити по військових об’єктах у глибокому тилу ворога, серйозно змінюючи картину на війні на користь тих, хто володіє такою зброєю.

Storm Shadow з 2003 року випускає франко-британська компанія MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia), яка має штаб-квартири в Лондоні та Парижі.

Характеристики ракети: