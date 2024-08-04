Повітряні Сили України показали бойове використання ракет Storm Shadow

У Повітряних Силах вперше показали запуск Storm Shadow — ефектне відео
У Повітряних Силах Збройних сил України вперше показали відео з бойовим використанням крилатих ракет Storm Shadow/SCALP. Наразі вони активно використовують для захисту країни.
Відео з'явилося на YouTube-каналі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 4 серпня.
Використання Storm Shadow в Україні
У відео можна побачити перше офіційне фільмування використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP з фронтового бомбардувальника Су-24.
Можна побачити, як скидання здійснюються з висоти приблизно 500 метрів на дозвуковій швидкості. Водночас Су-24 не виконують протизенітний маневр з розворотом та відходом на форсажі. Скидання відбувається у достатній віддаленості від лінії фронту.
Раніше відео з ракетами публікували розробники.
Що таке Storm Shadow
Крилата ракета Storm Shadow, яка є на озброєння Збройних сил України, — це принципово новий для української армії вид озброєння.
Ракета Storm Shadow має дальність стрільби 250 кілометрів, що дозволяє бити по військових об’єктах у глибокому тилу ворога, серйозно змінюючи картину на війні на користь тих, хто володіє такою зброєю.
Storm Shadow з 2003 року випускає франко-британська компанія MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia), яка має штаб-квартири в Лондоні та Парижі.
Характеристики ракети:
- маса — 1 300 кг;
- довжина — 5,1 м;
- діаметр — 0,5 м;
- бойова частина — 450 кг;
- дальність — 300 км;
- висота польоту — 30-40 м.
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