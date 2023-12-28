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В ПС назвали количество сбитых дронов этой ночью

28 декабря 2023 07:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ПС назвали количество сбитых дронов этой ночью
Ударный дрон типа "Shahed". Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 28 декабря оккупанты атаковали Украину восемью ударными дронами типа "Shahed". Семь из них были уничтожены украинской ПВО.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что россияне выпустили по Украине восемь "шахедов" из Приморско-Ахтарского района (РФ).

"Семь беспилотников были сбиты истребительной авиацией, подразделениями ЗРВ, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога.   Над Украиной фиксировались несколько групп дронов-камикадзе.    

Кроме того, вчера оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погиб 59-летний мужчина, прокуратура начала досудебное расследование.

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