У ПС назвали кількість збитих дронів цієї ночі
У ніч проти 28 грудня окупанти атакували Україну вісьмома ударними дронами типу "Shahed". Сім з них було знищено українською ППО.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Як відпрацювала ППО цієї ночі
У відомстві розповіли, що росіяни випустили по Україні вісім "шахедів" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі в низці областей була оголошена повітряна тривога. Над Україною фіксувалися декілька груп дронів-камікадзе.
Окрім того, вчора окупанти обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, прокуратура розпочала досудове розслідування.
Читайте Новини.LIVE!