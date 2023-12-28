У ПС назвали кількість збитих дронів цієї ночі

Ударний дрон типу "Shahed". Фото: з відкритих джерел

У ніч проти 28 грудня окупанти атакували Україну вісьмома ударними дронами типу "Shahed". Сім з них було знищено українською ППО.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У відомстві розповіли, що росіяни випустили по Україні вісім "шахедів" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі в низці областей була оголошена повітряна тривога. Над Україною фіксувалися декілька груп дронів-камікадзе.

Окрім того, вчора окупанти обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, прокуратура розпочала досудове розслідування.