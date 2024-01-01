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В ВС рассказали, сколько вражеских целей сбили в первый день нового года

1 января 2024 20:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ВС рассказали, сколько вражеских целей сбили в первый день нового года
Российский тяжелый многоцелевой истребитель Су-35 с ракетой Х-59. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Воздушные Силы ВС Украины назвали количество уничтоженных вражеских объектов в первый день Нового года. Под прицел украинских защитников попал почти десяток иранских дронов и российская управляемая авиаракета.

Об этом они сообщили в соцсетях.

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По сообщению ПС, сегодня армия России запустила десять ударных беспилотников-камикадзе Shahed-136/131 с северного направления. Удалось перехватить девять из десяти запущенных дронов.

В ВС рассказали, сколько враждебных целей сбили в первый день нового года
Отчетность ВС. Источник: соцсети

В то же время на восточном направлении была уничтожена российская управляемая авиаракета Х-59 "Овод".

Напомним, что ракета была сбита сегодня вечером в Днепровском районе Днепропетровской области.

Также недавно стало известно сколько российских ракет "Кинжал" удалось перехватить благодаря ЗРК Patriot. Общее количество составляет 15 штук.

В то же время, в новогоднюю ночь в Харькове пострадали сотрудники немецкого телеканала ZDF, которые находились в гостинице Kharkiv Palace, когда город обстреляли российские кафиры.

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