В ВС рассказали, сколько вражеских целей сбили в первый день нового года
Воздушные Силы ВС Украины назвали количество уничтоженных вражеских объектов в первый день Нового года. Под прицел украинских защитников попал почти десяток иранских дронов и российская управляемая авиаракета.
Об этом они сообщили в соцсетях.
Что ВС ВСУ уничтожили в первый день Нового Года
По сообщению ПС, сегодня армия России запустила десять ударных беспилотников-камикадзе Shahed-136/131 с северного направления. Удалось перехватить девять из десяти запущенных дронов.
В то же время на восточном направлении была уничтожена российская управляемая авиаракета Х-59 "Овод".
Напомним, что ракета была сбита сегодня вечером в Днепровском районе Днепропетровской области.
Также недавно стало известно сколько российских ракет "Кинжал" удалось перехватить благодаря ЗРК Patriot. Общее количество составляет 15 штук.
В то же время, в новогоднюю ночь в Харькове пострадали сотрудники немецкого телеканала ZDF, которые находились в гостинице Kharkiv Palace, когда город обстреляли российские кафиры.
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