Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ПС розповіли, скільки ворожих цілей збили у перший день нового року arrow

У ПС розповіли, скільки ворожих цілей збили у перший день нового року

1 січня 2024 20:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У ПС розповіли, скільки ворожих цілей збили у перший день нового року
Російський важкий багатоцільовий винищувач Су-35 з ракетою Х-59. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Повітряні Сили ЗС України назвали кількість знищених ворожих об'єктів в перший день нового року. Під приціл українських оборонців потрапив майже десяток іранських дронів та російська керована авіаракета

Про це вони повідомили у соцмережах

Читайте також:

Що ПС ЗСУ знищили в перший день нового року

За повідомленням ПС, сьогодні армія Росії запустила десять ударних безпілотників-камікадзе Shahed-136/131 з північного напрямку. Вдалося перехопити дев’ять із десяти запущених дронів.

Звітність від ПС. Джерело: соцмережі

Водночас на східному напрямку було знищено російську керовану авіаракету Х-59 "Гедзь". 

Нагадаємо, що ракету було збито сьогодні увечері у Дніпровському районі Дніпропетровської області. 

Також не так давно стало відомо скільки російських ракет "Кинджал" вдалося перехопити завдяки ЗРК Patriot. Загальна кількість складає 15 штук. 

Водночас у новорічну ніч у Харкові постраждали співробітники німецького телеканалу ZDF, які перебували у готелі Kharkiv Palace, коли місто обстріляли російські окупанти. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі