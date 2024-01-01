У ПС розповіли, скільки ворожих цілей збили у перший день нового року

Російський важкий багатоцільовий винищувач Су-35 з ракетою Х-59. Ілюстративне фото: росЗМІ

Повітряні Сили ЗС України назвали кількість знищених ворожих об'єктів в перший день нового року. Під приціл українських оборонців потрапив майже десяток іранських дронів та російська керована авіаракета.

Про це вони повідомили у соцмережах.

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За повідомленням ПС, сьогодні армія Росії запустила десять ударних безпілотників-камікадзе Shahed-136/131 з північного напрямку. Вдалося перехопити дев’ять із десяти запущених дронів.

Звітність від ПС. Джерело: соцмережі

Водночас на східному напрямку було знищено російську керовану авіаракету Х-59 "Гедзь".

Нагадаємо, що ракету було збито сьогодні увечері у Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Також не так давно стало відомо скільки російських ракет "Кинджал" вдалося перехопити завдяки ЗРК Patriot. Загальна кількість складає 15 штук.

Водночас у новорічну ніч у Харкові постраждали співробітники німецького телеканалу ZDF, які перебували у готелі Kharkiv Palace, коли місто обстріляли російські окупанти.