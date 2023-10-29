В Ростове раздались взрывы — россияне заявили о работе ПВО

Работа ПВО в Ростове. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 29 октября, в Ростове раздались громкие взрывы. Губернатор заявил о работе противовоздушной обороны.

Об этом Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Голубева, в 10:25 успешно отработала система ПВО.

"Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие", — добавил он.

Пост Голубева. Фото: скриншот

Напомним, в понедельник, 23 октября, в оккупированном Бердянске Запорожской области партизаны подорвали авто оккупантов. В машине находились четыре сотрудника ФСБ РФ.

Также мы писали, что в субботу, 21 октября, во временно оккупированном Донецке и Ростове прозвучала серия мощных взрывов. В небе сразу появился густой черный дым.