У Ростові пролунали вибухи — росіяни заявили про роботу ППО

Робота ППО в Ростові. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 29 жовтня, у Ростові пролунали гучні вибухи. Губернатор заявив про роботу протиповітряної оборони.

Про це Василь Голубєв повідомив у своєму Telegram-канал.

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За словами Голубєва, об 10:25 успішно відпрацювала система ППО.

"Повітряну ціль уражено. Наслідків на землі немає. Прошу зберігати спокій", — додав він.

Допис Голубєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у понеділок, 23 жовтня, в окупованому Бердянську Запорізької області партизани підірвали авто окупантів. У машині перебували чотири співробітники ФСБ РФ.

Також ми писали, що у суботу, 21 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку та російському Ростові пролунала серія потужних вибухів. У небі відразу здійнявся густий чорний дим.