У Ростові пролунали вибухи — росіяни заявили про роботу ППО
Сьогодні, 29 жовтня, у Ростові пролунали гучні вибухи. Губернатор заявив про роботу протиповітряної оборони.
Про це Василь Голубєв повідомив у своєму Telegram-канал.
Вибухи в Ростові
За словами Голубєва, об 10:25 успішно відпрацювала система ППО.
"Повітряну ціль уражено. Наслідків на землі немає. Прошу зберігати спокій", — додав він.
Нагадаємо, у понеділок, 23 жовтня, в окупованому Бердянську Запорізької області партизани підірвали авто окупантів. У машині перебували чотири співробітники ФСБ РФ.
Також ми писали, що у суботу, 21 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку та російському Ростові пролунала серія потужних вибухів. У небі відразу здійнявся густий чорний дим.
Читайте Новини.LIVE!