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У Ростові пролунали вибухи — росіяни заявили про роботу ППО

29 жовтня 2023 11:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Ростові пролунали вибухи — росіяни заявили про роботу ППО
Робота ППО в Ростові. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 29 жовтня, у Ростові пролунали гучні вибухи. Губернатор заявив про роботу протиповітряної оборони.

Про це Василь Голубєв повідомив у своєму Telegram-канал.

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За словами Голубєва, об 10:25 успішно відпрацювала система ППО.

"Повітряну ціль уражено. Наслідків на землі немає. Прошу зберігати спокій", — додав він.

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Допис Голубєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у понеділок, 23 жовтня, в окупованому Бердянську Запорізької області партизани підірвали авто окупантів. У машині перебували чотири співробітники ФСБ РФ.

Також ми писали, що у суботу, 21 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку та російському Ростові пролунала серія потужних вибухів. У небі відразу здійнявся густий чорний дим. 

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