В окупованому Донецьку та російському Ростові пролунали потужні вибухи
У суботу, 21 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку та російському Ростові пролунала серія потужних вибухів. У небі відразу здійнявся густий чорний дим.
Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.
Вибухи в Донецьку
Згідно з інформацією місцевих пабліків та окупаційної влади, вибухи лунали у що Ворошиловському, Калінінському, Куйбишевському районах.
Зазначається, що внаслідок обстрілів місцеві спостерігають сильне задимлення у районі "Мотелю". Там, як повідомляють ЗМІ, стався "приліт". Відомо, що на місце вже прибули рятувальники.
Також у одному з районів впали уламки снарядів.
Вибухи в Ростові
Паралельно з тим вибухи лунали і в російському Ростові. Місцеві пабліки зазначають, що у місті нібито працювала ППО. Водночас, влада поки ніяк не коментувала інцидент.
Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня у Мелітополі партизани підірвали ворожий автомобіль. Попередньо, у ньому перебували окупанти-мародери.
Додамо, у ніч проти 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську лунали потужні вибухи. Відомо, що там був "приліт" в районі базування гелікоптерів та аеродрому.
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