В окупованому Донецьку та російському Ростові пролунали потужні вибухи

Дим у небі внаслідок вибухів в Донецьку. Фото: скриншот з відео

У суботу, 21 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку та російському Ростові пролунала серія потужних вибухів. У небі відразу здійнявся густий чорний дим.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Вибухи в Донецьку

Згідно з інформацією місцевих пабліків та окупаційної влади, вибухи лунали у що Ворошиловському, Калінінському, Куйбишевському районах.

Зазначається, що внаслідок обстрілів місцеві спостерігають сильне задимлення у районі "Мотелю". Там, як повідомляють ЗМІ, стався "приліт". Відомо, що на місце вже прибули рятувальники.

Також у одному з районів впали уламки снарядів.

Наслідки "прильоту" в Донецьку. Фото: соцмережі

Дим внаслідок "прильоту". Фото: соцмережі

Уламки снаряду. Фото: соцмережі

Снаряд, який впав на одній з вулиць. Фото: соцмережі

Вибухи в Ростові

Паралельно з тим вибухи лунали і в російському Ростові. Місцеві пабліки зазначають, що у місті нібито працювала ППО. Водночас, влада поки ніяк не коментувала інцидент.

Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня у Мелітополі партизани підірвали ворожий автомобіль. Попередньо, у ньому перебували окупанти-мародери.

Додамо, у ніч проти 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську лунали потужні вибухи. Відомо, що там був "приліт" в районі базування гелікоптерів та аеродрому.