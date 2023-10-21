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В окупованому Донецьку та російському Ростові пролунали потужні вибухи

21 жовтня 2023 15:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В окупованому Донецьку та російському Ростові пролунали потужні вибухи
Дим у небі внаслідок вибухів в Донецьку. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 21 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку та російському Ростові пролунала серія потужних вибухів. У небі відразу здійнявся густий чорний дим. 

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Вибухи в Донецьку

Згідно з інформацією місцевих пабліків та окупаційної влади, вибухи лунали у що Ворошиловському, Калінінському, Куйбишевському районах.

Зазначається, що внаслідок обстрілів місцеві спостерігають сильне задимлення у районі "Мотелю". Там, як повідомляють ЗМІ, стався "приліт". Відомо, що на місце вже прибули рятувальники. 

Також у одному з районів впали уламки снарядів. 

Вибухи в Донецьку
Наслідки "прильоту" в Донецьку. Фото: соцмережі
Вибухи в Донецьку
Дим внаслідок "прильоту". Фото: соцмережі
Вибухи в Донецьку
Уламки снаряду. Фото: соцмережі
Вибухи в Донецьку
Снаряд, який впав на одній з вулиць. Фото: соцмережі

Вибухи в Ростові

Паралельно з тим вибухи лунали і в російському Ростові. Місцеві пабліки зазначають, що у місті нібито працювала ППО. Водночас, влада поки ніяк не коментувала інцидент. 

Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня у Мелітополі партизани підірвали ворожий автомобіль. Попередньо, у ньому перебували окупанти-мародери. 

Додамо, у ніч проти 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську лунали потужні вибухи. Відомо, що там був "приліт" в районі базування гелікоптерів та аеродрому. 

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