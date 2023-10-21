В оккупированном Донецке и российском Ростове раздались мощные взрывы

Дым в небе в результате взрывов в Донецке. Фото: скриншот с видео

В субботу, 21 октября, во временно оккупированном Донецке и российском Ростове прозвучала серия мощных взрывов. В небе сразу взвился густой черный дым.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Взрывы в Донецке

Согласно информации местных пабликов и оккупационных властей, взрывы раздавались во Ворошиловском, Калининском, Куйбышевском районах.

Отмечается, что в результате обстрелов местные наблюдают сильное задымление в районе "Мотеля". Там, как сообщают СМИ, был "прилет". Известно, что на место уже прибыли спасатели.

Также в одном из районов упали обломки снарядов.

Последствия прилета в Донецке. Фото: соцсети

Дым в результате "прилета". Фото: соцсети

Обломки снаряда. Фото: соцсети

Упавший на одной из улиц снаряд. Фото: соцсети

Взрывы в Ростове

Параллельно с тем взрывы раздавались и в российском Ростове. Местные паблики отмечают, что в городе работала ПВО. В то же время власти пока никак не комментировали инцидент.

Напомним, в ночь на 20 октября в Мелитополе партизаны взорвали вражеский автомобиль. Предварительно, в нем находились оккупанты-мародеры.

Добавим, в ночь на 17 октября во временно оккупированном Бердянске раздавались мощные взрывы. Известно, что там был "прилет" в районе базирования вертолетов и аэродрома.