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В оккупированном Донецке и российском Ростове раздались мощные взрывы

21 октября 2023 15:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В оккупированном Донецке и российском Ростове раздались мощные взрывы
Дым в небе в результате взрывов в Донецке. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 21 октября, во временно оккупированном Донецке и российском Ростове прозвучала серия мощных взрывов. В небе сразу взвился густой черный дым.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Взрывы в Донецке

Согласно информации местных пабликов и оккупационных властей, взрывы раздавались во Ворошиловском, Калининском, Куйбышевском районах.

Отмечается, что в результате обстрелов местные наблюдают сильное задымление в районе "Мотеля". Там, как сообщают СМИ, был "прилет". Известно, что на место уже прибыли спасатели.

Также в одном из районов упали обломки снарядов.

Взрывы в Донецке
Последствия прилета в Донецке. Фото: соцсети
Взрывы в Донецке
Дым в результате "прилета". Фото: соцсети
Взрывы в Донецке
Обломки снаряда. Фото: соцсети
Взрывы в Донецке
Упавший на одной из улиц снаряд. Фото: соцсети

Взрывы в Ростове

Параллельно с тем взрывы раздавались и в российском Ростове. Местные паблики отмечают, что в городе работала ПВО. В то же время власти пока никак не комментировали инцидент.

Напомним, в ночь на 20 октября в Мелитополе партизаны взорвали вражеский автомобиль. Предварительно, в нем находились оккупанты-мародеры.

Добавим, в ночь на 17 октября во временно оккупированном Бердянске раздавались мощные взрывы. Известно, что там был "прилет" в районе базирования вертолетов и аэродрома.

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