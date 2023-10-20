У Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами-мародерами
У ніч проти 20 жовтня у Мелітополі партизани підірвали ворожий автомобіль. Попередньо, у ньому перебували окупанти-мародери.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Деталі підриву ворожого авто
Повідомляється, що партизани вполювали та підірвали вороже авто в районі Авіамістечка. Окупанти-мародери якраз завантажували в автівку награбовані речі.
"Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву", — каже Федоров.
Нагадаємо, ввечері, 18 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Після нього на півострові оголосили повітряну тривогу.
Додамо, у ніч проти 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську лунали потужні вибухи. Відомо, що там був "приліт" в районі базування гелікоптерів та аеродрому.
До слова, на тимчасово окупованих територіях ворог все більше тероризує українців. Так у Мелітополі окупанти змушують батьків, аби ті оформлювали російське громадянство для своїх дітей. Інакше — погрожують позбавленням батьківських прав.
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