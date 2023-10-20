Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами-мародерами arrow

У Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами-мародерами

20 жовтня 2023 14:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами-мародерами
Палаюче вороже авто в Мелітополі. Фото: Іван Федоров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч проти 20 жовтня у Мелітополі партизани підірвали ворожий автомобіль. Попередньо, у ньому перебували окупанти-мародери. 

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

Читайте також:

Деталі підриву ворожого авто

Повідомляється, що партизани вполювали та підірвали вороже авто в районі Авіамістечка. Окупанти-мародери якраз завантажували в автівку награбовані речі. 

"Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву", — каже Федоров. 

Нагадаємо, ввечері, 18 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Після нього на півострові оголосили повітряну тривогу. 

Додамо, у ніч проти 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську лунали потужні вибухи. Відомо, що там був "приліт" в районі базування гелікоптерів та аеродрому. 

До слова, на тимчасово окупованих територіях ворог все більше тероризує українців. Так у Мелітополі окупанти змушують батьків, аби ті оформлювали російське громадянство для своїх дітей. Інакше — погрожують позбавленням батьківських прав. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі