У Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами-мародерами

Палаюче вороже авто в Мелітополі. Фото: Іван Федоров\Telegram

У ніч проти 20 жовтня у Мелітополі партизани підірвали ворожий автомобіль. Попередньо, у ньому перебували окупанти-мародери.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Повідомляється, що партизани вполювали та підірвали вороже авто в районі Авіамістечка. Окупанти-мародери якраз завантажували в автівку награбовані речі.

"Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву", — каже Федоров.

Нагадаємо, ввечері, 18 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Після нього на півострові оголосили повітряну тривогу.

Додамо, у ніч проти 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську лунали потужні вибухи. Відомо, що там був "приліт" в районі базування гелікоптерів та аеродрому.

До слова, на тимчасово окупованих територіях ворог все більше тероризує українців. Так у Мелітополі окупанти змушують батьків, аби ті оформлювали російське громадянство для своїх дітей. Інакше — погрожують позбавленням батьківських прав.