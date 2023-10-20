В Мелитополе партизаны взорвали авто с оккупантами-мародерами
В ночь на 20 октября в Мелитополе партизаны взорвали вражеский автомобиль. Предварительно, в нем находились оккупанты-мародеры.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Детали подрыва вражеского авто
Сообщается, что партизаны охотились и взорвали вражеский автомобиль в районе Авиагородка. Оккупанты-мародеры как раз загружали в легковушку награбленные вещи.
"Они регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры города. А в это время оккупантов отслеживали наши силы сопротивления", — говорит Федоров.
Напомним, вечером, 18 октября, во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. После него на полуострове была объявлена воздушная тревога.
Добавим, в ночь на 17 октября во временно оккупированном Бердянске раздавались мощные взрывы. Известно, что там был "прилет" в районе базирования вертолетов и аэродрома.
К слову, на временно оккупированных территориях враг все больше терроризирует украинцев. Так в Мелитополе оккупанты заставляют родителей, чтобы те оформляли российское гражданство для своих детей. Иначе угрожают лишением родительских прав.
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