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В Мелитополе партизаны взорвали авто с оккупантами-мародерами

20 октября 2023 14:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Мелитополе партизаны взорвали авто с оккупантами-мародерами
Горящий вражеский автомобиль в Мелитополе. Фото: Иван Федоров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 20 октября в Мелитополе партизаны взорвали вражеский автомобиль. Предварительно, в нем находились оккупанты-мародеры.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Сообщается, что партизаны охотились и взорвали вражеский автомобиль в районе Авиагородка. Оккупанты-мародеры как раз загружали в легковушку награбленные вещи.

"Они регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры города. А в это время оккупантов отслеживали наши силы сопротивления", — говорит Федоров.

Напомним, вечером, 18 октября, во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. После него на полуострове была объявлена воздушная тревога.

Добавим, в ночь на 17 октября во временно оккупированном Бердянске раздавались мощные взрывы. Известно, что там был "прилет" в районе базирования вертолетов и аэродрома.

К слову, на временно оккупированных территориях враг все больше терроризирует украинцев. Так в Мелитополе оккупанты заставляют родителей, чтобы те оформляли российское гражданство для своих детей. Иначе угрожают лишением родительских прав.

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