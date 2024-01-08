В Ростовской области обнаружили тело пропагандиста РФ Александра Рыбина

Российский пропагандист Александр Рыбин. Фото: росСМИ

В Ростовской области возле города Шахты обнаружили тело российского пропагандиста Александра Рыбина. В последний раз он выходил в прямой эфир 30 декабря из временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Во время эфира пропагандист подверг критике процесс реконструкции Мариуполя. Он говорил о рабочих из Центральной Азии, которые приехали в город на заработки.

Российский пропагандист Александр Рыбин. Фото: t.me/andriyshTime

"Журналист обещал по прибытии в Москву подготовить и опубликовать подробный материал на тему субподрядчиков, которые восстанавливают разрушительный Мариуполь с использованием труда мигрантов. Не сложилось", — отметил Андрющенко.

Он отметил, что с учетом персоналий "правителей Мариуполя от РФ" и количества украденных денег, кто является бенефициаром его внезапной смерти понятно.

Пост Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко возглавил меры по консолидации социокультурного контроля над оккупированными территориями Украины через информационное пространство. Он будет работать над медиапроектами в оккупированной Украине при поддержке федерального правительства РФ.

Также мы писали, что во временно оккупированной Луганской области россияне усиливают пропаганду среди школьников. Они создают музейные центры своей захватнической войны и заставляют детей их посещать.