В Ростовской области обнаружили тело пропагандиста РФ Александра Рыбина
В Ростовской области возле города Шахты обнаружили тело российского пропагандиста Александра Рыбина. В последний раз он выходил в прямой эфир 30 декабря из временно оккупированного Мариуполя.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Смерть российского пропагандиста Рыбина
Во время эфира пропагандист подверг критике процесс реконструкции Мариуполя. Он говорил о рабочих из Центральной Азии, которые приехали в город на заработки.
"Журналист обещал по прибытии в Москву подготовить и опубликовать подробный материал на тему субподрядчиков, которые восстанавливают разрушительный Мариуполь с использованием труда мигрантов. Не сложилось", — отметил Андрющенко.
Он отметил, что с учетом персоналий "правителей Мариуполя от РФ" и количества украденных денег, кто является бенефициаром его внезапной смерти понятно.
Напомним, первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко возглавил меры по консолидации социокультурного контроля над оккупированными территориями Украины через информационное пространство. Он будет работать над медиапроектами в оккупированной Украине при поддержке федерального правительства РФ.
Также мы писали, что во временно оккупированной Луганской области россияне усиливают пропаганду среди школьников. Они создают музейные центры своей захватнической войны и заставляют детей их посещать.
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