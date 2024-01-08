У Ростовській області знайшли тіло пропагандиста РФ Олександра Рибіна

Російський пропагандист Олександр Рибін. Фото: росЗМІ

У Ростовській області біля міста Шахти знайшли тіло російського пропагандиста Олександра Рибіна. Востаннє він виходив у прямий ефір 30 грудня з тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Під час ефіру пропагандист розкритикував процес реконструкції Маріуполя. Він говорив про робочих із Центральної Азії, які приїхали до міста на заробітки.

Російський пропагандист Олександр Рибін. Фото: t.me/andriyshTime

"Журналіст обіцяв після прибуття в Москву підготувати та опублікувати детальний матеріал на тему субпідрядників, які відновлюють руйнівний Маріуполь з використанням праці мігрантів. Не склалось", — зазначив Андрющенко.

Він наголосив, що з урахуванням персоналій "володарів Маріуполя від РФ" та кількості вкрадених грошей, хто є бенефіціаром його раптової смерті, зрозуміло.

Допис Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, перший заступник глави Адміністрації Президента РФ Сергій Кирієнко очолив заходи щодо консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір. Він працюватиме над медіапроєктами в окупованій Україні за підтримки федерального уряду РФ.

Також ми писали, що у тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють пропаганду серед місцевих школярів. Вони створюють музейні осередки своєї загарбницької війни та змушують дітей їх відвідувати.