У Ростовській області знайшли тіло пропагандиста РФ Олександра Рибіна
У Ростовській області біля міста Шахти знайшли тіло російського пропагандиста Олександра Рибіна. Востаннє він виходив у прямий ефір 30 грудня з тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Смерть російського пропагандиста Рибіна
Під час ефіру пропагандист розкритикував процес реконструкції Маріуполя. Він говорив про робочих із Центральної Азії, які приїхали до міста на заробітки.
"Журналіст обіцяв після прибуття в Москву підготувати та опублікувати детальний матеріал на тему субпідрядників, які відновлюють руйнівний Маріуполь з використанням праці мігрантів. Не склалось", — зазначив Андрющенко.
Він наголосив, що з урахуванням персоналій "володарів Маріуполя від РФ" та кількості вкрадених грошей, хто є бенефіціаром його раптової смерті, зрозуміло.
Нагадаємо, перший заступник глави Адміністрації Президента РФ Сергій Кирієнко очолив заходи щодо консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір. Він працюватиме над медіапроєктами в окупованій Україні за підтримки федерального уряду РФ.
Також ми писали, що у тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють пропаганду серед місцевих школярів. Вони створюють музейні осередки своєї загарбницької війни та змушують дітей їх відвідувати.
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